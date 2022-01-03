Киевский аналитик: НАТО становится обременительным для США

03.01.2022  15:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

В Вашингтоне считают необходимым отказаться от участия в международных союзах и организациях.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне считают необходимым отказаться от участия в международных союзах и организациях. Об этом...

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«Некие американские элиты считают, что США должны получить свободу рук, и создавать ad hoc новые союзы. Не обращая внимания на взятые ранее обязательства – сейчас это связывает Штатам руки. То есть прежние структуры стали обременительны для них», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что теперь Вашингтон предпочтёт договариваться со своими «партнёрами» один на один.

«США рассматривают отношения с регионами, с другими крупными державами как двусторонние. В том смысле, что не они во главе какого-то блока, а проще договариваться один на один. Чтобы не обременять себя излишними обязательствами», – добавил политолог.

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