Киевский аналитик: Отныне Белоруссия под ядерным зонтиком России

27.10.2021 08:21 (Мск), Москва, Владимир Гладков

После ратификации доктрины Союзного государства БР и РФ любая военная угроза в отношении Белоруссии или России будет отражаться армией обеих государств, в том числе с привлечением российского ядерного потенциала.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии теоретически есть, её Россия ратифицировала, но, наверное, точнее говорить, её подписал президент России, а президент Белоруссии не подписал, потому что она в ратификации не нуждается, в подписи. В этой доктрине, не вступившей в действие, рассматривается нападение на любого члена Союзного государства как нападение на всё Союзное государство, и ответные меры обе страны должны предпринимать», – отметил Джангиров.

«И в ней заявлено, что государства-участники считают возможным применение ядерного оружия РФ в ответ на использование против них ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия и критически опасной для безопасности любого государства участника ситуации. То есть речь шла о том, что Белоруссия под ядерным зонтиком РФ», – – добавил эксперт.

«После бурных событий в Белоруссии после президентских выборов Лукашенко стал менять свою точку зрения. В декабре 20-го он одобрил актуализированный план применения региональной группировки войск Союзного государства, то есть российско-белорусских войск. Более того, теперь инициатором осовременивания этой доктрины военной, которая опять же не принята, но существует, уже выступает Лукашенко с учётом ситуации у западных границ и в мире», – отметил политолог.

По его словам, это самый жёсткий документ такого рода, чем те, которые были до сих пор.

«Он будет предполагать более тесное взаимодействие российских и белорусских сил. Возможно, он будет потенциально предполагать создание военной базы или нечто под другим названием РФ на территории Белоруссии», – резюмировал Джангиров.