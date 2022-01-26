Киевский аналитик подсказал, как Западу отказать Украине в НАТО и сохранить лицо

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Чтобы поставить крест на перспективе Украины стать членом НАТО, Западу не обязательно заявлять об этом публично – достаточно заставить Киев выполнять «Минские соглашения», что фактически и происходит сейчас.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джангирова, нынешние западные лидеры напрямую говорят о том, что вопрос реализации соглашений – это домашнее задание Киева.

«Предполагается, что выполнение «Минских соглашений», как они записаны, фактически не позволяет Украине вступить в НАТО. Там разные могут быть мотивы, но фактически Украина, включая в себя территории, находящиеся под политическим контролем России, и которые, если вы полнить «Минские соглашения» так, как они записаны, они остаются под политическим, а значит и военным контролем России, то, конечно, вступление Украины в НАТО невозможно», – сказал эксперт.

«Все западные лидеры высказались за выполнение «Минских соглашений», обращаясь к Киеву, а у Блинкена, если не ошибаюсь, было даже выражение «домашнее задание для Киева» по «Минским соглашениям». Вы знаете, что я должен сказать – при Трампе и Меркель такой херни не было», – заявил Джангиров.