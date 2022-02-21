Киевский аналитик: США поручат Украину абсолютно некомпетентному человеку

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Новости Украины

Вашингтон может отдать руководство Украиной вице-президенту США Камале Харрс.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас с Камалой Харрис в США такая же ситуация, как с Элизабет Трасс в Великобритании. Её нагружают ответственными заданиями, чтобы она их провалила. Более того, в открытых американских источниках говорят, что если Зеленский будет себя совсем плохо вести, Украина будет в ведении Камалы Харрис», – заявил эксперт.

«Украину поручат абсолютно некомпетентному человеку, Зеленский будет разговаривать с Харрис о правах тридцать третьего и тридцать шестого гендера, это у неё важная тема. Между прочим, хочу сказать, что с точки зрения Камалы Харрис, в правительстве Украины не достаточно представлены афроукраинцы», – сказал Джангиров.