09.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Киевский аналитик: «Украина – безнадежный должник. Мы не нужны РФ»


Россия не будет нападать на Украину и брать ее под свой контроль, потому что это бесполезный актив с вечными долгами.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политический обозреватель Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А для чего России нападать на Украину? Ну, в том смысле, что, захватить Украину, как говорят? Зачем, что с этой территорией делать? Более того, как это удерживать все? Только договорились с «Северным потоком», вроде бы, еще по целому ряду вопросов очень шаткое равновесие как-то выстраивают.

Во всяком случае, Россия, начиная с 14-го года, прилагала большие усилия, чтобы выйти из той ситуации, в которой она оказалась. Добровольно, разумеется, сочтя, что та ситуация международная – это не очень высокая плата за Крым и контроль над частью территорий Донбасса. Зачем опять возвращаться в то же?

Выгоды от владения территорией Украины намного меньше, чем те негативы, которые будут, не говоря уже о том, что владение территориями Украины может принести только к негативам само по себе, даже без международного участия. Вот, скажите, в чем смысл захватывать безнадежного должника?», – заявил Джангиров.

Эксперт также подчеркнул, что украинские военачальники ошибаются, считая, что вторжение, если оно и будет, то произойдет с территории Крыма и юга Украины.


«Любому военному вменяемому – не такому, которому дают украинским флотом покомандовать, а вменяемому, [понятно], что если при каком-то столкновении, то не с юга и не с востока будет удар. Удар будет с севера, и это понятно. Но, наверное, лучше об этом всем не говорить, любое может материализоваться», резюмировал эксперт.

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