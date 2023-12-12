Киевский Бортник плачется: Ситуация развивается негативно. Мы можем проиграть войну

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Украина проигрывает информационную повестку, что может привести ее к поражению на фронте.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, в отличие от прошлого года, сейчас нарратив Украины выглядит негативно и не привлекает союзников как извне, так и даже внутри государства.

«Ситуация для Украины сейчас развивается негативно. И главная проблема не на фронте. То, что происходит на фронте, даже если падет Авдеевка или мы отступим от Купянска это не будет иметь никакого решающего эффекта для войны. Главная проблема в том, что мы проигрываем нарратив. Кто выигрывает нарратив, тот выигрывает и войну. Если в начале войны мы, безусловно, выиграли нарратив, даже самые лютые сторонники России просто закрыли рот и сидели молчали, все остальные выступали за Украину», – сказал эксперт.

«Сегодня мы проигрываем нарратив в части будущего, части того, какими перспективы Украины видятся для мира, в части того, насколько эффективным они рассматривают вложение сюда денег, выделение ресурсов, в части того, как они видят окончание войны. Мы начали проигрывать этот нарратив и из-за этого проигранного нарратива и деморализации, которая наступает и внутри Украины и извне, действительно можем проиграть войну, несмотря на то, что солдаты ее не проигрывают», – заявил Бортник.