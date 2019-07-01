Киевский дипломат признал, что на Украине РФ защищала свои национальные интересы

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно перестать искать виноватых в кризисе по ту сторону границы и прекратить обвинять во всех грехах президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таким образом мы никогда не достигнем компромисс с Россией. Если мы априори считаем, что то, что произошло в Украине за последние пять лет, было порождено каким-то злым, сумасшедшим маньяком в Москве, то значит мы никогда не придем к миру. Потому что это не так. Россия преследовала свои национальные интересы, совершала ошибки… В любом случае, мы должны стараться смотреть на это объективно и безэмоционально», – заявил Волошин.