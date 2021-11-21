Киевский экономист: Средства на водопровод в обход ДНР традиционно «распилят»

Киев собирается строить водопровод в занятый ВСУ Мариуполь в обход ДНР, чтобы «сделать пакость России».

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, там ещё об одном канале сейчас речь пошла – построить обводной канал вокруг территорий ОРДЛО, имеется в виду по поставке воды в Мариуполь.

Речь идёт о том, чтобы построить там где-то 70 км вдоль линии соприкосновения, не так и много. Говорится о том, что это будет стоить, губернатор тамошний сказал, 6,5 млрд. гривен.

Не знаю, теоретически в это можно поверить, но практически, мне кажется, это очередное «метро на Троещину» (линию метрополитена в этот спальный район Киева политики обещают провести уже более 20 лет, – ред.).

Вот сейчас уже распилят 80 млн. гривен на проект. Причём проект делает какое-то ООО «Рога и копыта», вообще непонятное, с 10 тысячами «уставника». Скорее всего, конечно, эти 80 распилят, а потом начнут пилить миллиарды.

Но в теории, если этот обводной канал построят, конечно, это будет большая проблема для России, прежде всего, потому что некоторые территории запада Луганской области получают почти всю воду из него, запада Донецкой – существенную часть. Это будет и экономическая проблема, потому что вода нужна очень металлургическим предприятиям, она нужна тому же «Стиролу», и это большие объёмы воды», – рассказал Саливон.