Киевский экономист: Средства на водопровод в обход ДНР традиционно «распилят»
Киев собирается строить водопровод в занятый ВСУ Мариуполь в обход ДНР, чтобы «сделать пакость России».
Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кстати, там ещё об одном канале сейчас речь пошла – построить обводной канал вокруг территорий ОРДЛО, имеется в виду по поставке воды в Мариуполь.
Речь идёт о том, чтобы построить там где-то 70 км вдоль линии соприкосновения, не так и много. Говорится о том, что это будет стоить, губернатор тамошний сказал, 6,5 млрд. гривен.
Не знаю, теоретически в это можно поверить, но практически, мне кажется, это очередное «метро на Троещину» (линию метрополитена в этот спальный район Киева политики обещают провести уже более 20 лет, – ред.).
Вот сейчас уже распилят 80 млн. гривен на проект. Причём проект делает какое-то ООО «Рога и копыта», вообще непонятное, с 10 тысячами «уставника». Скорее всего, конечно, эти 80 распилят, а потом начнут пилить миллиарды.
Но в теории, если этот обводной канал построят, конечно, это будет большая проблема для России, прежде всего, потому что некоторые территории запада Луганской области получают почти всю воду из него, запада Донецкой – существенную часть. Это будет и экономическая проблема, потому что вода нужна очень металлургическим предприятиям, она нужна тому же «Стиролу», и это большие объёмы воды», – рассказал Саливон.
По его прогнозу, Киев с помощью канала мог бы шантажировать ЛДНР поставками воды.
«То есть речь идёт о том, что ответ может быть – сделаем пакость, перекроем поставку воды, если построим вот это вот. Это конечно омерзительно, но как показывает практика, это вполне возможно», – добавил эксперт.
Ранее председатель украинской оккупационной «военно-гражданской администрации Донецкой области» Павел Кириленко, заявил, что готовится к запуску «водопровод, который планируется для улучшения и устойчивого водоснабжения на всей территории, подконтрольной украинским властям, в том числе обеспечение устойчивым водоснабжением юга области – Волновахи и Мариуполя».
«Проектирование сейчас происходит, то есть договор между ОГА и проектной организацией подписан. Мы будем в декабре понимать стоимость этого проекта, но это примерно 6,5 млрд. гривен», – сказал Кириленко в эфире украинского пропагандистского телеканала «Дом».
Спасибо!
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