Киевский эксперт озвучил сценарий развала Украины

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко и экс-кандидат в президенты Украины якобы является смотрящим действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, который считается близким к подконтрольной олигарху Ринату Ахметову части расколовшегося «Оппозиционного блока» передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем известно, что Бойко – это смотрящий и наиболее влиятельный политик от Порошенко, от власти Полтавской области. Там у него идёт нефтедобыча, и все его активы и бизнес находятся там. Поэтому за последние пять лет ни один чиновник, вплоть до губернатора Полтавской области, не назначался без влияния Бойко.

При этом называть его крупным оппозиционером, который занимается интересами Юго-Востока, русскоязычного населения… Те политики, которые используют голоса Юго-Востока, не значит, что в их интересах улучшить состояние Юго-Востока и привести этот регион к политическому выигрышу. Они просто там паразитируют», – утверждает Мишин.

Также он подчеркнул, что победа Петра Порошенко на прошедших выборах президента стала бы для Украины концом, что на руку России.

«Если России выгодна дестабилизация политической ситуации на Украине, то Порошенко выгоден как президент. Потому что Бойко проигрывает Порошенко, но при этом мобилизует электорат и выходит мощной силой на парламентские выборы. Порошенко, имея большой антирейтинг, за 4 месяца проваливается. Начинаются социальные волнения, которые носят уже структурированный характер. Власть Порошенко не сможет уже возглавить социальные волнения, как он делал раньше, и перевести их на борьбу с олигархами, коррупционерами, Путиным и остальными.

И сама дестабилизация на Украине привела бы к тому, что можно было бы заставить Украину развалиться, и пойти не на реализацию Минских соглашений – они бы отошли в сторону, а к федерализации. Украина бы развалилась не на 24 области, как это было в сериале Зеленского «Слуга народа», а на 4-5 областей», – нарисовал страшилку эксперт.