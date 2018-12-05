Киевский миллионер жалуется: Майданная радость сменилась депрессией и войной

05.12.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко в своей избирательной кампании сделал ставку на тему войны, и это очень плохо влияет как на экономику Украины, так и на психологическое состояние граждан страны.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил объявленный в розыск в России киевский миллионер Геннадий Балашов.

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«То, что делает избирательная кампания президента – милитаризация мозгов. Президент каждый день выступает в военной форме, на билбордах он в военной форме. Унылый президент выступает на унылом телевидении. Каждый день по задумке политтехнологов, будут говорить про войну.

Это очень плохо влияет на инвестиционный климат в стране. Это жутко влияет на будущие поколения. Часть людей впадает в депрессию.

Мы помним, какое воодушевление нас захлестывало, когда мы подписывали соглашение об Ассоциации с ЕС. У нас был тогда радостный президент. А сейчас мы каждый день видим унылого президента, который сочиняет для нас войну», – сказал он.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Балашов имеет недвижимость в престижном районе Киева – Липки и сдает ее в аренду. До конфликта 2014 года миллионер любил рассказывать, что среди его клиентов было множество граждан России, останавливающихся рядом с Киево-Печерской Лаврой.

Однако в 2014 году Балашов встал на сторону украинских нацистов.

10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.

После этого в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривавшим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Впоследствии Балашов призывал к реализации «Хорватского сценария», а также сделать Донбасс безлюдным – стимулировать отток населения.

На днях Балашов сделал противоположное заявление – он предложил заманивать ЛДНР обратно в состав Украины «любовью».