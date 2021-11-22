Киевский политолог: Зеленский обогащает своих друзей за счёт падения гривны

22.11.2021  20:44 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Новости Украины

Падение курса гривны связанно с действиями правительства Украины, которое не выполнило государственные обязательства по компенсации за «зелёный» тариф, а отдало деньги близким к президенту предпринимателям.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение курса гривны связанно с действиями правительства Украины, которое не выполнило государственные обязательства по...

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«Мы видим, что на Украине в ходе торгов сильно падает гривна. Это происходит по двум причинам, с одной стороны, из-за военной угрозы, а с другой – из-за того, что рейтинг украинской экономики резко просел, потому что правительство Зеленского начало в ручном режиме выплачивать компенсацию по «зелёному» тарифу.

Соответственно, это делалось по принципу близости ко двору президента, и часть производителей не получили эту компенсацию. А это государственные обязательства, поэтому рейтинговые агентства не могли не понизить рейтинг Украины, потому что, если государство демонстративно не выполняет своих обязательств перед экономическими субъектами, ясно, что росту рейтинга экономики это не содействует», – заключил Матвиенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что инфляция на Украине уже более 10 процентов – и будет продолжать расти, что спровоцирует существенное подорожание товаров и услуг.

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