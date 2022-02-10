Кинах: Украина уже потеряла миллиарды из-за вакханалии вокруг «российской агрессии»

Украине нанесен огромный ущерб информационной вакханалией вокруг российской агрессии, инвесторы бегут из страны а международные финансовые рынки закрылись для Украины.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас в этой ситуации должна интересовать, в первую очередь, позиция, настоящее и будущее нашей родной страны, Украины. В этом контексте нам уже нанесен огромный ущерб тем, что вокруг Украины взвинчена информационная вакханалия. Какой инвестор придет в страну, особенно если речь идет о долгосрочных инвестициях, которая уже много месяцев артикулируется как государство, стоящие на пороге войны? И эта кампания информационная продолжается до сегодняшнего дня.

По самым скромным оценкам, за последнее время из Украины было выведено порядка 12,5 миллиардов долларов иностранного капитала. Это за последние полгода, когда началась информационная волна по поводу угрозы войны. Взять наши позиции на международных финансовых рынках – по сути сегодня закрыты международные финансовые рынки в связи с тем, что резко упала ликвидность государственных ценных бумаг Украины.

Я думаю, это в какой-то момент времени будет меняться в лучшую сторону, но на данном этапе внешние рынки для нас закрыты, и это тоже уже реакция инвесторов, реакция мирового финансового рынка на ситуацию, которая сложилась в Украине», – отметил он.