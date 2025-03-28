Совершенно очевидно, что президент США Дональд Трамп занимает позицию, откровенно враждебную Русскому Православию, и поэтому не собирается препятствовать бандеровскому сатанизму.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, мы все за мир, но судьба попыток дестабилизировать Россию зависит от того, каким этот мир будет. Если он будет похабным, то будет очень тяжело сохранить наше единство и целостность. Если он будет победным, то планы противника по дестабилизации будут обречены.

Хотелось бы сказать, что ключевая аудитория в исторической Малороссии – это верующие канонической церкви, Русской Церкви. Особенно после захода в Киево-Печерскую Лавру позавчера комиссии Минкульта по изъятию мощей. И эти люди ждут нашей армии, нашей победы, они лишены права голоса», – отметил он.