Китайский автопром заходит в Россию вместо «Мерседеса»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый владелец бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье — дилер «Автодом» — запустит там выпуск китайских премиальных машин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники в дилерском бизнесе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

О том, что на заводе начнут сборку именно китайских машин, заявил накануне гендиректор компании «Автосмарт» («дочка» «Автодома» по сервису подписки на транспортные средства) Максим Шишко.

«Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. машин в год. Потенциал у этого сегмента высокий», – заявил Шишко.

При этом собеседники издания указывают, что кроме Hongqi в Китае нет других заметных марок в премиум-сегменте.

«По данным одного из источников, первым в производство могут пойти кроссоверы. Один из них — HS5 — уже был сертифицирован в России в конце 2022 года. Тогда профильные СМИ сообщали о планах бренда начать импортировать модель в нашу страну. Одобрение типа транспортного средства также получила флагманская модель — седан H9», – отмечается в материале.

Еще один источник уточнил, что переговоры о потенциальном запуске производства ведутся не только с Hongqi, но и с его материнским государственным холдингом FAW (First Automobile Works) — старейшим китайским концерном. По его словам, если машины бренда и будут собирать в Подмосковье, то, вероятно, вместе с другими моделями FAW.

В то же время в пресс-службе «Автодома» отказались от комментариев.

«В Китае Hongqi — это известная марка, входит в группу FAW. В 2022-м продали 310 тыс. машин, прирост продаж составил 3% к предыдущему году. К 2025-му нацеливаются продавать 10% своих авто за пределами Китая, к 2030-му — уже 25%. В планах компании произвести 1 млн штук к 2025 году, половина из которых должны быть электрическими», – рассказала руководитель группы по работе с автомобильными компаниями компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) Татьяна Кофанова.

По ее словам, запуск российского производства укладывается в стратегию бренда по выходу на зарубежные рынки. Она считает, что на первом этапе, очевидно, это будет крупноузловая сборка.