Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото прибывших первых шести вагонов метро, которые передала столица Польши в качестве благотворительной помощи.

Всего поляки должны передать 60 вагонов, они прибудут поэтапно в течение этого года.

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«Играющий роль мэра Киева Виталий Кличко, как это принято на Украине, говорит далеко не всю правду. Вагоны метрополитена действительно прибыли из Варшавы, – но они российского, а некоторые даже советского производства. Кроме того, как киевские, так и варшавские чиновники в своих комментариях говорят только о том, что вагоны переданы безвозмездно – избегая упоминания о том, кто же платил за их перевозку. Ранее в подобных случаях это всегда делал город-получатель.

Но главное даже не в этом. Рассказывая о подарке от Варшавы, который для польской столицы является выгодным способом утилизации списанного имущества, Кличко уходит от вопроса киевлян: почему даже в мирное время в городе не было открыто ни одно новой станции метро? Ну, хотя бы полностью построенной под землёй станции «Львовская площадь»?

А ответ лежит на поверхности: кукловоды мэра Киева заняты лишь продажей и перепродажей городской земли, а также уже существующей на ней недвижимости. При этом ни о каких инфраструктурных проектах речь не идёт, поскольку вырученные деньги выводятся на Запад, и СВО лишь позволило делать это более закрыто и бесстыдно», – комментирует ситуацию «ПолитНавигатору» обозреватель Олег Хавич.