27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЖКХ, Киев, Местная власть, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Строительство, Украина
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Кличко не везет с мостами: в Киеве возбудили очередное уголовное дело

В Киеве открыли уголовное производство о повреждении стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту, передает корресапондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

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“Открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины (из-за повреждения стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту – ред.)”, – сказала Тищенко.

По ее словам, в настоящее время полиция проверяет все версии, опрашивают свидетелей, ищут очевидцев происшествия и просматривают записи видеокамер, которые могли что-то зафиксировать.

Напомним, в день Киева в подарок горожанам к празднику Кличко открыл новый пешеходный стеклянный мост и испытал его на прочность вместе с братом Владимиром. На следующий день треснуло защитное стекло на обзорной части моста, после чего личко проинспектировал место ЧП и пообещал восстановить его в течение суток. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.

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