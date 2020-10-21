Климкин: Победа над Россией близится, впереди – решающая битва

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Прежде, чем перейти от состояния войны к гибридному миру, между Украиной и Россией должна состояться решающая битва.

Об этом в интервью пропагандисту украинского агентства УНИАН Роману Цымбалюку заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на 18 октября 2020 года мы войну проигрываем или выигрываем? Что вообще происходит на этом треке, за который вы отвечали столько лет?» – спросил Цымбалюк.

«Я считаю, что выигрываем, – ответил Климкин. – И я считаю, что большинство битв, которые были или сейчас есть, мы или выиграли или не проиграли. И не проиграть России – это уже выиграть».

«Но не забывайте, что война продолжается, и вы можете выиграть 99 битв, но та, которая последняя, она будет решающей. Поэтому сейчас самое важное – не расслабляться.

Я считаю, что пока мы перейдем от этой войны до гибридного мира, а я считаю, что никакого другого мира с этой Россией (я не знаю, что будет дальше) быть не может», – добавил экс-глава МИД Украины.