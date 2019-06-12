Климкин разразился истерической статьей о капитуляции перед РФ

12.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Предстоящее возвращение российской делегации в ПАСЕ показывают, что европейские ценности и принципы якобы теряют свой смысл.

К такому выводу в статье, опубликованной «Европейской правдой», приходит министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, «в конце июня перед российскими депутатами хотят расстелить красную дорожку и пригласить их в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий, выдвинутых Ассамблеей за пять лет агрессии против Украины».

«Неделю назад регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, который рассмотрят 24 июня, в первый же день летней сессии. В этом документе СЕ с хлебом-солью в низком поклоне приглашает Россию вернуться. Так же, как ПАСЕ уже поступила однажды – позволив России стать членом Совета Европы в 1996 году, посреди Чеченской войны, на фоне ужасных преступлений, которые совершали российские войска. Это будет очевидный прогиб», – возмущается Климкин.

Такое развитие событий он называет «упадком Совета Европы».

«Мне грустно наблюдать за этим падением уважаемой организации. Она олицетворяла большую Европу, которая не ограничивается пределами ЕС. Но похоже, ценности и принципы, которые так красиво СЕ защищала и призывала защищать нас, теряют свой смысл, когда надо защитить Россию от ответственности за преступления, которые она же совершила», – причитает глава МИД Украины.

Он также называет предстоящее решение ПАСЕ «собственной капитуляцией перед РФ в ее нынешнем виде», хотя тут же признает, что «для Украины вероятное возвращение российской делегации в ассамблее почти на российских условиях не станет концом света».

«Но будет означать потенциальный конец доверия к Совету Европы. А еще – станет символическим сигналом того, что вопреки здравому смыслу Европа настроена и в дальнейшем подгонять отношения с РФ к какой-то новой причудливой нормальности. Успешная отработка этого российского трюка в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например, Минской. И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возвращения РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию «Минска».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.