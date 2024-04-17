«Клятые москали»: в Киеве бесятся, что украинская мобилизация для людей страшнее русской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская пропаганда якобы слишком гиперболизирует драматические истории с охотой ТЦК на жителей Украины, из-за чего те слишком боятся мобилизации.

Об этом на круглом столе в Киеве сказал аналитик школы политической аналитики НаУКМА Олег Сабура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Касательно чувствительных вопросов внутри страны, там это просто углубляется, русские это максимально используют. Что-то там сказали про мобилизацию, уменьшение возраста мобилизации – всё, там понеслось, гитлерюгенд, ваших детей заберут. И люди там в частичной информационной изоляции, у кого-то есть спутник, этот человек для них авторитет, они от него это услышали, но этот человек может быть абсолютно пророссийских настроений – поэтому нужно хорошо коммуницировать внутри. Они подают какую-то малую информацию, но её преувеличивают, манипулируют вредным способом – там, показали бусик, что там кого-то запаковали в ТЦК – всё, понеслось, что они там всех пакуют, и им страшнее», – сказал Сабура.

Он предупредил, что таким образом в глазах мирных жителей русская мобилизация становится страшнее украинской.

«Они могут больше бояться украинской мобилизации, чем российской, или уезжать. В целом идёт запугивание», – переживал украинский деятель.