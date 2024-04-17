«Клятые москали»: в Киеве бесятся, что украинская мобилизация для людей страшнее русской

Вадим Москаленко.  
17.04.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Российская пропаганда якобы слишком гиперболизирует драматические истории с охотой ТЦК на жителей Украины, из-за чего те слишком боятся мобилизации.

Об этом на круглом столе в Киеве сказал аналитик школы политической аналитики НаУКМА Олег Сабура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская пропаганда якобы слишком гиперболизирует драматические истории с охотой ТЦК на жителей Украины, из-за...

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«Касательно чувствительных вопросов внутри страны, там это просто углубляется, русские это максимально используют. Что-то там сказали про мобилизацию, уменьшение возраста мобилизации – всё, там понеслось, гитлерюгенд, ваших детей заберут. И люди там в частичной информационной изоляции, у кого-то есть спутник, этот человек для них авторитет, они от него это услышали, но этот человек может быть абсолютно пророссийских настроений – поэтому нужно хорошо коммуницировать внутри.

Они подают какую-то малую информацию, но её преувеличивают, манипулируют вредным способом – там, показали бусик, что там кого-то запаковали в ТЦК – всё, понеслось, что они там всех пакуют, и им страшнее», – сказал Сабура.

Он предупредил, что таким образом в глазах мирных жителей русская мобилизация становится страшнее украинской.

«Они могут больше бояться украинской мобилизации, чем российской, или уезжать. В целом идёт запугивание», –  переживал украинский деятель.

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