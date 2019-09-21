Коломойскому объявили импичмент и сдали в ФБР

21.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве активисты партии «Демократична сокира» провели под Офисом президента Владимира Зеленского акцию протеста с требованием лишить украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.

Под резиденцией собралось до сотни человек протестующих, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди вышли с плакатами «Игорь жжот», «Давайте лохматить бабушку», «Новое ток-шоу «Меняю Беню», «Вова, забирай у бабушки паспорт», «Бабушку на родину» и «FBI+Беня – поможем им встретиться».

Один из основателей партии Юрий Гудименко заявил, что информацию о наличии у Коломойского гражданств других стран протестующие передали в Государственную миграционную службу.

«Нравится ли вам, что президента Украины зовут Коломойский? Нравится ли вам, что дома людей, которые проводили реформы, поджигают? Нравится ли вам, что человек, за которого никто не голосовал, который нарушает законодательство Украины, у которого три паспорта, остаётся безнаказанным?» – выкрикивал Гудименко толпе, которая на каждый вопрос кричала: «Нет!»

Кроме того, протестующие потребовали от президента Украины взять дело под личный контроль и проследить, чтобы процесс рассмотрения документа миграционной службой не затягивался.

«Присутствие (Коломойского – ред.) в кабинете президента – это не мелочь, это очень большая проблема. Если он ходит туда, это подтверждает, что он может прийти к любому бизнесмену, к любому чиновнику и сказать: или ты решаешь мои проблемы, или ты даёшь мне деньги, или тебе гаплык», – обратился к митингующим лидер «сокиры» Игорь Щедрин.

«Коломойского слишком много, надо не просто забирать у него паспорт, это только для начала. Надо забирать Коломойского из страны в макросмысле!» – призвал оратор.

Далее на импровизированную сцену вынесли надувного «Коломойского» с воздушными шарами, которого под смех и улюлюканье выпустили в киевское небо.

Однако перфоманс набирал обороты, летающего «Беню» спустили на землю за верёвку и сдали внезапно появившимся людям, переодетым в киношных агентов ФБР. Один из них представился Тарасом и с удовольствием позировал перед журналистами.

После перфоманса с задержанием собравшиеся ещё покричали «Импичмент-импичмент!» и разошлись. Несколько полицейских, не вмешиваясь, наблюдали за акцией, которая прошла без эксцессов.