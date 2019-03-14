«Колоссальная трагедия»: Турчинов сообщил о потерях Украины

14.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Подавляющее большинство сотрудников украинских силовых органов, работавших на полуострове, поддержало воссоединение Крыма с РФ и перешло на сторону России.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер Совбеза нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который во время «Русской весны» занимал должность и.о. президента страны., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически вместе с военными руководителями 70% наших военных перешли на сторону врага. Это была колоссальная трагедия, когда начальник Генштаба Ильин, командующий ВМС Березовский переходят на сторону врага и вместе с ними много командиров, много военных перешли. Это была фактически трагедия.

У военных это была еще не самая худшая ситуация. 90% работников СБУ перешли на сторону врага, где-то 70% перешло пограничников на сторону врага. Самая худшая ситуация была в МВД, когда перешло на сторону врага 99% личного состава. То есть, меньше одного процента остались верными Украине», – заявил Турчинов.