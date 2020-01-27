«Команда Зе сорвала ПДЧ и угрожает ассоциации с ЕС» – дипломат

27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В декабре прошлого года Украина упустила свой реальный шанс получить план действий по вступлению в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский дипломат, экс-замглавы администрации президента Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, первый шанс мощно получить ПДЧ был упущен в декабре прошлого года новой командой, когда новая команда недооценила значения лондонского саммита НАТО и туда не поехали на высоком уровне, лишь в последний момент поехал на какую-то там конференцию министр иностранных дел. И это они показали, что на сегодня новая команда не готова к членству в НАТО.

Мне немного резануло ухо недавнее заявление одного из лидеров фракции «Слуга народа» о том, что, мол, Украина должна отказаться от гармонизации с законодательством ЕС – это наши базовые условия соглашения об ассоциации с ЕС, это соглашение, за которую стояли в 2013-2014 на майдане. И когда это говорит лидер правящего монобольшинства, это вызывает большое удивление и свидетельствует об определённой непоследовательности или определённой несогласованности того, что они говорят», – пожаловался Елисеев.

«Нам этого нужно избегать, потому что мы должны помнить, что у нас есть один внешний враг – это российская агрессия, а внутри мы должны сконцентрировать усилия на производство внутренних качественных европейских реформ», – добавил дипломат.