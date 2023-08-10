Кому в Монако, а кому на фронт. Как на Украине готовят под ружье старших подростков

Как я и писал ранее, всеукраинская охота на военкомов совсем не мешает другой охоте – на потенциальных мобилизованных. Причем дичь для этой охоты готовят загодя, принимая для этого новые законы и модернизируя старые.

Так, на днях в Раде появился любопытный законопроект, авторы которого предлагают запретить украинским подросткам самостоятельно выезжать за границу.

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Как следует из пояснительной записки к документу, разработан он с благородной целью защиты прав юных украинцев на период их временного выезда за пределы Украины. Со ссылками на опубличенные в СМИ многочисленные случаи, когда беспощадная западная ювеналка разлучала детей и подростков с семьями под надуманными причинами – таких случае по разным оценкам уже больше трех сотен. Это не говоря уже о банальных случаях попадания детей и подростков в сети криминальных группировок и торговцев живым товаром.

Все перечисленное имеет место, однако в случае с упомянутым законопроектом наблюдателей смутило не официальное целеполагание, а заложенный в нем возрастной ценз. Речь идет исключительно о старших подростках в возрасте от 16 до 18 лет. То есть о людях, вплотную приблизившихся по возрасту к зоне риска попадания под мобилизацию, которая на Украине идет как раз с 18 лет.

Если раньше все они, имея на руках общегражданский и загранпаспорта могли спокойно и на законных основаниях махать стране ручкой и отбывать в дальние дали, то теперь, если этот закон примут, старшие тинейджеры смогут пересекать границу исключительно в трех случаях, которые перечислены законодателем: либо в сопровождении одного родителя и при согласии второго; либо сопровождении доверенного лица; либо, если речь идет о подростке-сироте или лишенном родительской опеки – с разрешения органа опеки и попечительства, которое будет предоставляться в порядке, определенном правительством.

Причем порядок этот сегодня не существует в природе – кабмину его еще следует родить и официально установить, притом что четких предельных сроков на это дело закон министрам не устанавливает.

Таким образом, при наличии формальных трех основаниях для выезда в реальности будут действовать только два.

И это не единственное лукавство авторов законопроекта.

Главное – законно пересекать границу самостоятельно и выезжать в другие страны смогут только те подростки, которым уже исполнилось 18 лет. Выданное с барского плеча властей право на выезд можно считать оксюмороном и по факту оно равносильно запрету. Особенно, если учесть, что в день своего восемнадцатилетия юный украинец автоматически лишается права на свободный выезд уже как военнообязанный в условиях военного положения.

Еще одно лукавство законодателей состоит в том, что формально давая право взрослым сопровождать подростка в его выезде за границу, все понимают, что сегодня большинство украинцев мужского пола такого права фактически лишены, будучи сами невыездными военнообязанными.

Родственники же женского пола у миллионов украинских подростков уже находятся за границей и зачастую не имеют возможности обратного въезда по разным причинам.

Причины закручивания гаек понятны. Мобилизационный ресурс не резиновый, наступление ВСУ развивается с большими потерями, а качество нового пушечного мяса вызывает большие сомнения – нередки случаи, когда признают годными к службе даже душевнобольных или эпилептиков. А тут – оставшийся по недосмотру незадействованным человеческий ресурс из молодых пацанов, которых можно поставить под ружье.

Ведь ситуация у всех разная. Кому-то восемнадцать исполнится уже завтра, кому-то через три месяца или полгода, кому-то через год. А, учитывая постоянно откладывающиеся в неизвестное будущее временные рамки окончания боевых действий, эти мобилизованные как раз через три месяца или полгода и понадобятся, чтобы заткнуть какую-то дыру на фронте.

Справедливости ради, такой негласный запрет на свободный выезд старших подростков на Украине действует уже давно – Сеть полнится свидетельствами родственников тинейджеров о том, как на приграничных КПП украинские погранцы, ссылаясь на предписания военкоматов, разлучали семьи, разворачивая шестнадцати-семнадцатилетних пацанов назад, а родителей настойчиво просили не задавать лишних вопросов.

Но если раньше, да и сейчас еще, на каждого упрямого погранца при желании, деньгах и юридической подкованности можно найти управу и правоприменительная практика на деле представляет собой своего рода решето, через которое многим все же удается легально ускользнуть за границу, то с принятием нового закона этим вольностям придет конец.

Еще один зарегистрированный в Раде законопроект-новодел расширяет возможности для мобилизации граждан в военные подразделения и для выполнения работ оборонного характера «обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения».

Говоря человеческим языком, в случае принятия такого закона государство получит легальную возможность принудительно мобилизовать даже тех, кто не годен к службе по медицинским причинам. Только их заберут не на фронт, а на военный завод или н рытье окопов или даже просто прикрепят к месту работы без возможности увольнения – типа все для фронта, все для победы. И тоже – с 18 лет.

Все это происходит на фоне симптоматичных рассуждений вип-пропагандистов о том, что демографическая ситуация настолько аховая, что украинских мужчин стоит не выпускать за пределы периметра национальной резервации еще хотя бы годика три – даже при условии окончания войны. А иначе, кто будет генофронд спасать?

Властям не откажешь в трезвомыслии и реалистичности оценки ситуации – наверху понимают, что стоит минимально ослабить ограничения, как Украина тут же не досчитается еще миллиона-двух мужчин репродуктивного возраста.

И все бы ничего – война ведь на дворе – если бы не массивная ложка дегтя, портящая эту эпическую картину национального единения. В условиях, когда гребут всех, есть и те, кто как в антиутопии Оруэлла, «равнее других» и пересиживает лихую годину вдали от забот и тревог на европейских курортах, а то и вообще за океаном.

Речь идет о «золотых» мальчиках и девочках, детях украинского начальства. В то время, когда папы и мамы с постными физиономиями торгуют патриотизмом и отчитывают неосознательных посполитых за то, что те, видите ли, непозволительно «расслабились» и смеют развлекаться, пока кто-то сидит в окопе, золотые детки шлют соотечественникам «поздравительные открытки» в соцсетях – кто из Таиланда, кто из Майами, как дети и внуки Данилова, а кто из Скандинавии – как вот недавно дочка генпрокурора Костина, душа которой рвется домой. Только, почему-то не в родную Одессу, а …в Монако.

Очевидно, именно там находится родина у тех, кто требует от остальных коллективно самоубиться об Россию.