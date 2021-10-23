Конфликт Варшавы и Брюсселя: Польша не будет голосовать за антироссийские санкции?

23.10.2021 12:26 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Решение польского конституционного трибунала о приоритете местных законов над европейскими чревато для Варшавы лишением части прав как члена ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил глава варшавского Центра стратегических исследований, бывший первый секретарь посольства Польши в Москве Витольд Юраш.

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«Знакомый банкир рассказывал, что в его учреждении есть специальный этаж, где дают кредиты для Франции, Германии, Люксембурга. То есть для состоятельных западных стран. Займы на лучших условиях, под меньшие проценты. Таким, как Украина или Греция, дают на другом этаже. Под более плохие проценты и условия. Боюсь, что Польшу условно переведут на этот более плохой этаж. Также уменьшится политический вес в Евросоюзе. Варшава меньше будет влиять на его решения», – считает эксперт.

«Еще одно возможное наказание – исключение Польши из заседаний Совета Евросоюза. Это «ядерное оружие». Например, Варшава больше не голосовала бы относительно санкций против России. Это фактическое лишение части прав как члена ЕС», – добавил собеседник издания..

Также он считает, что конфликт Брюсселя и Варшавы может навредить Украине.

«В Западной Европе складывается мнение, что они дали полякам и венграм вступить в ЕС – и те навредили. Мол, вся демократичность Восточной Европы часто декоративная и мы внутри авторитарные. Это может плохо повлиять на шансы Украины. То есть в случае вступления в Евросоюз правила для Киева могут стать гораздо более строгие, чем были для нас», – резюмировал Юраш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польшу гонят из ЕС и лишают доступа к европейским деньгам.

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