27.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика
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Конституционный суд Молдавии с опозданием послушался Додона

Конституционный суд Молдавии в полном составе подал в отставку. Председатель КС Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.

Массовое бегство судей очевидно связано с их поддержкой олигарха Влада Плахотнюка, который в течение недели после формирования в стране нового правительства отказывался передавать ему власть.

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Конституционный суд тогда объявил парламент нелегитимным и предоставил право узурпировавшему пост премьеру Павлу Филипу разогнать его.

Неделю назад комиссия Совета Европы за демократию через право, известная как «Венецианская комиссия», пришла к выводу, что конституционный суд Молдавии не имел права принимать такие решения.

Тогда же президент Молдавии Игорь Додон призвал судей КС подать в отставку. Сейчас он приветствовал их «запоздалое решение».

«Выражаю уверенность в том, что новый состав Конституционного Суда будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь Основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр», – написал Додон в своем телеграм-канале.

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