Корчинский хвалит Авакова за «мягкость» и незаконную раздачу оружия

16.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Арсен Аваков на посту министра иностранных дел сделал две важные вещи – вопреки нормам закона раздал оружие в 2014 году т.н. добробатам и добился того, чтобы полиция по возможности не конфликтовала с националистическими организациями как «Братство».

Об этом у себя на канале заявил экс-боевик АТО и бывший главарь УНА-УНСО – объявленный в розыск в РФ Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо отдать должное – всё-таки, полиция сейчас совсем не то, что было до революции достоинства. Она значительно мягче и значительно осторожнее относится к гражданам. Это объективная реальность. У нас есть конфликты с полицией, у «Братства» есть конфликты с полицией, и мы можем сравнить – что было до 2014 года, и что сейчас. Всё равно у нас много претензий, но позитивные изменения есть.

Что можно сказать ещё защиту Авакова – всё-таки какой-то патриотический сентимент у него был. В 2014 году он выдавал оружие добровольцам. Мало какой чиновник на это осмелился бы – раздавать оружие к людям просто так. Он выдавал оружие, и за счёт этого оружия, выданного Аваковым, много чего удалось сделать на фронте в эти первые наиболее трудные дни, когда многие и в ВСУ были растеряны, когда государство была растеряно, когда общество боялось. А он выдал это оружие, зная, что за это, возможно, придётся отвечать», – сказал Корчинский.