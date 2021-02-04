Корчинский объявил мобилизацию для давления на Раду и суды

04.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Националисты должны объявить всеобщую мобилизацию и устроить давление на суды и депутатов Верховной рады, чтобы не допустить отмены решения Совбеза Украины о запрете вещания ряда оппозиционных телеканалов, который был введен накануне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил боевик-националист, бывший лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы должны сейчас прибегнуть к всеобщей мобилизации. То есть методами законного общественного давления в большом количестве мы должны давить на продажные, промосковские органы, суды, чтобы они не могли откатать это дело назад. Это надо делать на самом деле в большом количестве и на самом деле с очень большой активностью.

Существует опасность в Верховной раде, ведь там очень много антиукраинских депутатов, антиукраинских сил. Как мы уже знаем, глава Верховной рады Разумков на Совете по обороне и национальной безопасности не поддержал санкции против медиахолдинга Медведчука. Это означает, что он является опасной фигурой и Верховная рада сейчас является опасным органом. Давление так же должно осуществляться», – заявил Корчинский.

Радикал также заявил, что националисты не должны забывать о существовании на Украине других «ватных» телеканалов, к которым он отнес «Интер», «Наш» и даже сочувствующий националистам медиа-холдинг олигарха Игоря Коломойского «1+1».