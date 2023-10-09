Коррумпированные украинские власти действуют в связке с ХАМАС

Елена Острякова .  
09.10.2023 23:59
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Израиль, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Оружие из Украины ХАМАСУ могли поставлять и украинские власти, и исламистские экстремисты, привлеченные в ВСУ в качестве наемников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оружие из Украины ХАМАСУ могли поставлять и украинские власти, и исламистские экстремисты, привлеченные в...

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«Я напомню, что представители ЛДНР официально заявляли, что в ходе перехватов переговоров ВСУ была зафиксирована арабская речь. Арабские наемники находились в рядах ВСУ. Это радикальные исламисты, прежде всего, «Братья мусульмане». ХАМАС возник при поддержке «Братьев мусульман». Поэтому поступление вооружений с украинского театра военных действий на Ближний Восток могло идти не только через коррумпированных украинцев, но и через каналы «Братьев мусульман», – сказал Долгов.

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