02.12.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Косово, Политика, Сербия
Просмотров:

Косово потратит миллионы из бюджета на защиту военных преступников в Гааге


Сепаратистское «правительство» Косово намерено выделить 20 миллионов евро на адвокатов командирам так называемой «Армии освобождения Косово» (UCK), чьи дела будет рассматривать Специальный суд по Косово в Гааге.

Также эти деньги пойдут на поддержку семей полевых командиров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «министр юстиции» самопровозглашенного Косово Селим Селими заявил, что семь миллионов евро будут выделены непосредственно на защиту потенциальных обвиняемых, а 13 миллионов будут находиться в резерве.

«Из этих 20 миллионов евро будут выделены средства и на защиту и поддержку их семей, включая поездки, посещения (Гааги – ред.). Для тех, кто будет оправдан и освобожден, предусмотрена компенсация», – добавил чиновник».

Также, как сообщает Koha, экс-«президента» Косово, Хашима Тачи (см. заглавное фото) будут защищать сразу пять адвокатов, причем среди них только один албанец – Дастид Паласка, все остальные защитники – авторитетные специалисты из стран Запада: Софи Менегон, Дэвид Хупер, Самуэль Блум Купер и Пьер Ришар Проспер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть