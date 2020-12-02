Косово потратит миллионы из бюджета на защиту военных преступников в Гааге

02.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Сепаратистское «правительство» Косово намерено выделить 20 миллионов евро на адвокатов командирам так называемой «Армии освобождения Косово» (UCK), чьи дела будет рассматривать Специальный суд по Косово в Гааге.

Также эти деньги пойдут на поддержку семей полевых командиров.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «министр юстиции» самопровозглашенного Косово Селим Селими заявил, что семь миллионов евро будут выделены непосредственно на защиту потенциальных обвиняемых, а 13 миллионов будут находиться в резерве.

«Из этих 20 миллионов евро будут выделены средства и на защиту и поддержку их семей, включая поездки, посещения (Гааги – ред.). Для тех, кто будет оправдан и освобожден, предусмотрена компенсация», – добавил чиновник».

Также, как сообщает Koha, экс-«президента» Косово, Хашима Тачи (см. заглавное фото) будут защищать сразу пять адвокатов, причем среди них только один албанец – Дастид Паласка, все остальные защитники – авторитетные специалисты из стран Запада: Софи Менегон, Дэвид Хупер, Самуэль Блум Купер и Пьер Ришар Проспер.