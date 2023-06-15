«Ковчег адекватности»: иностранцы переезжают в Россию

Олег Кравцов.  
15.06.2023 13:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия


Иностранные граждане готовы переехать в Россию на постоянное место жительства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Иностранные граждане готовы переехать в Россию на постоянное место жительства. Об этом, передает корреспондент...

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«Это абсолютная реальность. Такие люди есть. У них нет русских корней, они просто считают, что Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия, где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях. Сейчас обсуждается проект по созданию «американской деревни» в Московской области, идут переговоры», – скзаал глава Россотрудничества.

По его словам, на этот проект планируется отвести 27 гектаров 27 га под Серпуховом.

«Есть иностранцы, которые уже переселяются под Ярославль. Таких будет появляться все больше. Сегодня потенциально десятки тысяч человек из недружественных стран НАТО, США и Европы задумываются о переезде в Россию и готовы предпринять для этого практические шаги», – добавил Примаков.

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