«Красные линии смещаются к Кремлю»: атакована резиденция Путина. Как ответит Россия?

Минувшей ночью Украина двумя беспилотниками атаковала московский Кремль.

Об этом сообщила пресс-служба президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жертв и разрушений в результате атаки нет, на графике главы государства атака не отразилась.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – говорится в сообщении.

В Кремле также расценили действия Украины как покушение на Владимира Путина.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», – заявила пресс-служба президента.

Военный корреспондент Герман Куликовский сравнивает действия Украины с вермахтом и призывает жестко ответить на атаку.

«Удар хохла по Кремлю мог стать неожиданностью только для тех, кто пребывает в сладостной уверенности, внушённой «военными экспертами». Люди, знающие возможности хохла и так или иначе погружённые в ход СВО вообще не сомневались в возможностях Киева атаковать Кремль.

По этому поводу хотел бы сказать следующее. Пока мы будем начинать и не заканчивать, как с той же системой критической инфраструктуры врага, его мостами через Днепр, ударам по Киеву (структурам, осуществляющим государственное управление), хохол ударит не только БПЛА по Кремлю, он сделает что-нибудь гораздо существеннее.

Ну и да, Кремль не атаковали уже 80 лет. В последний раз это делала самая совершенная на тот момент военная машина в мире, и наши деды смогли сломать ей хребет», – напомнил Куликовский.