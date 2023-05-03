«Красные линии смещаются к Кремлю»: атакована резиденция Путина. Как ответит Россия?
Минувшей ночью Украина двумя беспилотниками атаковала московский Кремль.
Об этом сообщила пресс-служба президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Жертв и разрушений в результате атаки нет, на графике главы государства атака не отразилась.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – говорится в сообщении.
В Кремле также расценили действия Украины как покушение на Владимира Путина.
«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», – заявила пресс-служба президента.
Военный корреспондент Герман Куликовский сравнивает действия Украины с вермахтом и призывает жестко ответить на атаку.
«Удар хохла по Кремлю мог стать неожиданностью только для тех, кто пребывает в сладостной уверенности, внушённой «военными экспертами». Люди, знающие возможности хохла и так или иначе погружённые в ход СВО вообще не сомневались в возможностях Киева атаковать Кремль.
По этому поводу хотел бы сказать следующее. Пока мы будем начинать и не заканчивать, как с той же системой критической инфраструктуры врага, его мостами через Днепр, ударам по Киеву (структурам, осуществляющим государственное управление), хохол ударит не только БПЛА по Кремлю, он сделает что-нибудь гораздо существеннее.
Ну и да, Кремль не атаковали уже 80 лет. В последний раз это делала самая совершенная на тот момент военная машина в мире, и наши деды смогли сломать ей хребет», – напомнил Куликовский.
По мнению политолога Сергея Маркова, атака на Кремль может изменить ход спецоперации.
«Это значит, что Москва снимает гарантии личной неприкосновенности с Зеленского и других руководителей Украины. Главный вопрос: Россия сможет ликвидировать кого-то из руководства Украины реально? Или жесткость останется на словах. Но в любом случае ситуация резко меняется. Происходит резкая эскалация. И контрнаступ ВСУ видимо будет совсем скоро», – считает Марков.
Ряд экспертов требует жесткого ответа от России на украинскую атаку.
«У меня нет вопроса, почему за все время конфликта не было ни единого удара по Банковой. У меня вопрос как они теперь будут обосновывать отказ от охоты на Зеленского и его подельников? А, впрочем, ответ уже появился: «Оставляем за собой право». Опять: «Я могу. Я такой…», – пишет в своем блоге публицист и русский националист Егор Холмогоров.
Паблик «Военный осведомитель» с горькой иронией замечает:
«Размер и плотность красных линий уточняются».
О красный линиях пишет и военный обозреватель Борис Рожин.
«Пресловутые красные линии смещаются к Кремлю… Если вы за более чем год не наносите ударов по Банковой, то не стоит удивляться попыткам атаковать Кремль», – добавляет военный обозреватель Борис Рожин.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем блоге высмеивает инцидент:
«Ну все, теперь точно по серьезному воевать начнут. Это вторично или третий раз начинают?».
Киевский паблик «Украина сейчас» предполагает, что Россия «обстреляла сама себя»:
«Путин, кажется, таким образом готовит «почву», чтобы «оправдать» продолжающиеся атаки на мирные города Украины».
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