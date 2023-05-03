«Красные линии смещаются к Кремлю»: атакована резиденция Путина. Как ответит Россия?

Анатолий Лапин.  
03.05.2023 15:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3916
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью Украина двумя беспилотниками атаковала московский Кремль.

Об этом сообщила пресс-служба президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью Украина двумя беспилотниками атаковала московский Кремль. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Жертв и разрушений в результате атаки нет, на графике главы государства атака не отразилась.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – говорится в сообщении.

В Кремле также расценили действия Украины как покушение на Владимира Путина.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», – заявила пресс-служба президента.

Военный корреспондент Герман Куликовский сравнивает действия Украины с вермахтом и призывает жестко ответить на атаку.

«Удар хохла по Кремлю мог стать неожиданностью только для тех, кто пребывает в сладостной уверенности, внушённой «военными экспертами». Люди, знающие возможности хохла и так или иначе погружённые в ход СВО вообще не сомневались в возможностях Киева атаковать Кремль.

По этому поводу хотел бы сказать следующее. Пока мы будем начинать и не заканчивать, как с той же системой критической инфраструктуры врага, его мостами через Днепр, ударам по Киеву (структурам, осуществляющим государственное управление), хохол ударит не только БПЛА по Кремлю, он сделает что-нибудь гораздо существеннее.

Ну и да, Кремль не атаковали уже 80 лет. В последний раз это делала самая совершенная на тот момент военная машина в мире, и наши деды смогли сломать ей хребет», – напомнил Куликовский.

По мнению политолога Сергея Маркова, атака на Кремль может изменить ход спецоперации.

«Это значит, что Москва снимает гарантии личной неприкосновенности с Зеленского и других руководителей Украины. Главный вопрос: Россия сможет ликвидировать кого-то из руководства Украины реально? Или жесткость останется на словах. Но в любом случае ситуация резко меняется. Происходит резкая эскалация. И контрнаступ ВСУ видимо будет совсем скоро», – считает Марков.

Ряд экспертов требует жесткого ответа от России на украинскую атаку.

«У меня нет вопроса, почему за все время конфликта не было ни единого удара по Банковой. У меня вопрос как они теперь будут обосновывать отказ от охоты на Зеленского и его подельников? А, впрочем, ответ уже появился: «Оставляем за собой право». Опять: «Я могу. Я такой…», – пишет в своем блоге публицист и русский националист Егор Холмогоров.

Паблик «Военный осведомитель» с горькой иронией замечает:

«Размер и плотность красных линий уточняются».

О красный линиях пишет и военный обозреватель Борис Рожин.

«Пресловутые красные линии смещаются к Кремлю… Если вы за более чем год не наносите ударов по Банковой, то не стоит удивляться попыткам атаковать Кремль», – добавляет военный обозреватель Борис Рожин.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем блоге высмеивает инцидент:

«Ну все, теперь точно по серьезному воевать начнут. Это вторично или третий раз начинают?».

Киевский паблик «Украина сейчас» предполагает, что Россия «обстреляла сама себя»:

«Путин, кажется, таким образом готовит «почву», чтобы «оправдать» продолжающиеся атаки на мирные города Украины».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть