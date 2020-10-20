Кремль будет анализировать скандальное заявление Зеленского

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Прежде чем делать какие-либо выводы об идее украинского президента Владимира Зеленского построить новые военные базы «для защиты от России», Москва сначала должна понять, о чём именно речь.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, нужно понять, какие именно военные базы, чьи базы. Это может иметь негативные последствия для безопасности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует, но, опять же, нужна дополнительная информация, о чём идёт речь», – сказал он.

После этого корреспондент украинского информационного агентства поинтересовался у Пескова, чем именно украинские военные базы угрожают безопасности России.

«А разве в заявлении говорилось об украинских базах на украинской территории? Базы могут быть самые разнообразные», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Я вас правильно понял, что базы НАТО – это зло, а украинские военные базы – это норма?» – уточнил корреспондент.

Секретарь Владимира Путина повторил, что для предметного понимания проблемы нужна вся информация об этих «военных базах».

«Нет, вы меня неправильно поняли. Я, по-моему, весьма доходчиво сказал: мы пока не понимаем о каких военных базах идёт речь. Мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне в Киеве сообщили, что Украина не имеет возможности строить военно-морские базы, о которых президент Владимир Зеленский говорил в своем обращении к Верховной раде.