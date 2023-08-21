«Криминальные войны и анархия»: в Киеве с ужасом ждут окончания войны

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Киевское руководство никак не готовится к экономической и демографической катастрофе, которая ожидает Украину после войны.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мае прошлого года я задавал вопрос одному из людей из окружения Зеленского об экономике после войны. Он говорил: «Какая экономика, сколько попросим денег, столько дадут». Это был голос одного из людей в окружении Зеленского. Поэтому я думаю, что когда сотни тысяч солдат вернутся с фронта, многие будут инвалидами, с посттравматическим синдромом, с завышенным чувством справедливости. Они в первую очередь придут, и столкнутся с тем, что нет рабочих мест, экономика разрушена. Запад даёт деньги до тех пор, пока идёт война. А потом скажут, что они не филантропы», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что на Украине воцарится криминальный хаос – самоназванные феодалы по всей стране, набрав личные армии из ветеранов, будут воевать между собой.

«И что из этого получится? Да, кто-то запишется в ЧВК, которые будут буйным цветом создаваться, кто-то пойдёт в криминальные структуры, криминалитет расцветёт. И потом разного рода местные князьки будут между собой выяснять отношения, драться за каждый гектар, используя солдат, которые имели боевой опыт. Власть вряд ли сможет адекватно ответить на немые вопросы солдат, которые вернутся с фронта», – добавил политолог.

А затем, по мнению Бондаренко, на Украине случится возрождение левого движения.

«Также будет очень активно расти левое движение. Всегда в основе левого движения лежит вопрос справедливости. И государству будет очень сложно справиться с этими проблемами», – подытожил он.