Крым готовится выставить счет Украине

09.04.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму создали парламентскую рабочую группу, которая будет заниматься оценкой ущерба, нанесенного за годы нахождения полуострова в составе независимой Украины.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Президиума Государственного Совета республики, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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В тексте решения Президиума говорится: “Образовать рабочую группу для проведения анализа ущерба, понесённого Республикой Крым за период нахождения её в составе Украины”.

Сообщается также, что руководить рабочей группой будет первый вице-спикер парламента, глава комитета Госсовета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Ранее с инициативой посчитать убытки, нанесенные за время нахождения Крыма в составе Украины, выступил спикер Госдумы Владислав Володин.

Его предложение поддержал представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.