05.02.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова вышла в финал конкурса в США «У Америки есть таланты: Чемпионы» («America’s Got Talent: Champions»), назвав Украину «моей страной».

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«Каково это быть победителем «Золотого зуммера» на «чемпионах»? Ну, в моей стране на «Україна має талант» не было Золотого зуммера в шоу, не было такого варианта вообще, и честно говоря, я не мог себе представить, что со мной может случиться. С другой стороны, мне было любопытно, как это выглядит «изнутри», что это – попадание в золотой дождь. И это кажется сказкой!» – цитирует артистку её официальный сайт.

Следующий этап конкурса должен состояться 11 февраля.

Ранее Симонова публиковала ролик с анимацией в память об украинском музыканте Кузьме Скрябине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Кузьма Скрябин выразил поддержку действиям украинских неонацистов, которые 2 мая 2014 года в ходе столкновений подожгли одесский Дом профсоюзов, где заживо сгорели десятки противников Майдана.

Скрябин похвалил украинских футбольных фанатов, которые были свезены в город под контролем секретаря Совбеза Андрея Парубия для организации расправы в Одессе.

«Футбольные фанаты – сильнее, мудрее и патриотичнее власти . Браво, Пацаны!!! Все на своих местах теперь», – написал Скрябин на страничке в фейсбуке.

Музыкант тогда также заявил, что выступает за закрытие границы с Россией.

«Закройте границы с рашей-парашей, Уроды. Как можно впускать в Украину лиц, 85 процентов из которых не считает нас Нацией. Пусть летают через Китай, суки, пусть ездят через Байкал, через Аляску, но не через Мою Страну. Нет им здесь места, как и той власти, которая их сюда впускает», – писал Скрябин.

Через несколько месяцев после этого музыкант погиб в автокатастрофе, а на Украине начался раскручиваться его посмертный культ.