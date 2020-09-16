Крымские меджлисовцы перешли к зашифрованным протестам

16.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы в Крыму устраивают скрытые формы протеста против российской власти – надувают шарики на свадьбах и пекут пироги в цветах украинского флага.

Об этом в эфире программы «Святые и грешные» заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Замглавы украинского МИД также считает, что в Крыму сотрудники спецслужб есть даже в детских садах.

«Это миф о том, что сегодня все счастливы от российской действительности. Почему у нас до сих пор есть политические заключенные? Потому что происходит сопротивление, потому что это сопротивление оккупации в разных формах. Я когда-то академически исследовала формы сопротивления и сама собирала очень бытовые, когда, например, выпекается пирог в желто-голубых цветах. Или когда свадьба у крымских татар – шары желто-голубые, салфетки желто-голубые, когда салюты в новогоднюю ночь бьют не по московскому времени, а по киевскому, когда девушки делают маникюр желто-голубой, когда надевается вышиванка.

Мне кажется, что отслеживание такого сопротивления очень масштабно. Сама силовая система, мне кажется, что на каждом предприятии, даже в школе и детсаду есть ФСБшники, которые руководят и отслеживают, записывают, ведут реестры, архивы свои и потом фактически формируют эти дела», – заявила Джапарова.