Крымские перебежчики грозят не допустить «сдачи» полуострова

Вести переговоры о Крыме Украина может только по вопросу депортации нелояльного населения и вывода российских войск.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил один из таких коллаборантов, уроженец Сак Василий Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не те переговоры, относительно решения будущего Крыма в том плане, кому он будет принадлежать. С какой-то точки зрения имеет смысл это в тот момент, когда мы выйдем на административную границу между Крымом и Херсонщиной, начать с русскими переговоры по тому поводу, чтобы дать им возможность спокойно и добровольно покинуть территорию нашего полуострова, чтобы мы взяли Крым без боя. Ни о каких переговорах относительно статуса Крыма как части России речи идти не может», – сказал перебежчик.

«Сейчас у нас такая ситуация, даже если кто-то из власти захочет сдать Крым или какую-то часть Донецкой или Луганской области, просто люди не позволят этому произойти, потому переговоры с Россией возможны только в том случае, что это будет наше им предложение добровольно оставить наши территории.

Если они отказываются, то контрнаступление будет продолжаться. То, что Крым будет, скорее всего, освобождаться именно военным путем, я убежден в этом», – заявил Самойлов.