Кто в Киевской митрополии открещивается от Русского имени

30.07.2021, Луганск, Алексей Селиванов

Новости Украины

Масштабный крестный ход верующих УПЦ Московского Патриархата, состоявшийся накануне в Киеве, вызвал смешанные чувства, ведь по его маршруту был отслужен молебен у мемориала, установленного в честь боевиков Евромайдана, а представители Киевской митрополии, пытаясь избежать гнева националистов, уверяли, что в шествии не участвуют «москали», а только лишь украинцы.

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О том, почему так происходит, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает бывший советник министра обороны Украины казачий атаман Алексей Селиванов, в 2014 году после нападения вынужденный покинуть Киев и ныне служащий в ЛНР.

…Сразу хочу сказать. Я поддерживаю Крестный ход верующих Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом). Если бы я мог находиться на подконтрольной украинскому режиму территории, я обязательно принял бы в нем участие. Как принимал участие во всех мероприятиях Православной Церкви до государственного переворота 2014-го года. Но братская любовь к единоверцам все же не дает закрывать глаза на некоторые особенности церковной жизни.

Еще до майдана, как и большинство верующих, мы приветствовали приезд и участие в торжествах ко Дню Крещения Руси Московского Патриарха Кирилла. Участие Святейшего было для нас свидетельством единства Русской Церкви – самой большой в мире и такой родной. Вместе с Патриархом и представительной делегацией священства из России в Крестном ходе как бы принимала участие вся полнота Русской Церкви.

Именно это и вызывало злобу у врагов единства Русской Церкви (и Русского народа). Для чего враги применяли целый ряд политтехнологических провокаций. От организации митингов нацистов на пути следования Хода с лозунгами «Гэть московського попа!» до различных уловок в СМИ. Все эти попытки сводились к тому, чтобы показать, что Московский патриарх и единство с Русской Церковью, якобы, Украине не нужны.

Видя и понимая всё это, мы, как люди неравнодушные, стремились этим технологиям противодействовать. Мы – это казаки Верного казачества и наши соратники из других казачьих и православных общественных организаций. Приходя заблаговременно, мы занимали площадки, на которых нацисты планировали разместить свои пикеты. Мы самостоятельно изготавливали растяжки с надписями «Кирилл – наш Патриарх!» и «Россия, Украина Беларусь – вместе Святая Русь» и грамотно их располагали. Так, чтобы они попадали в кадр всех мировых СМИ. Естественно, такие действия поддерживались всеми без исключения участниками Крестного хода. Всеми православными.

Всеми простыми православными. Но были люди, которые прямо препятствовали нашим действиям. Это были не только нацисты и раскольники. Это были функционеры киевской Митрополии. Различные «священники-секретари» из «драбинковской» команды. Они «благословляли», а то и прямо требовали убрать наши лозунги. Требовали не приветствовать предстоятеля нашей Церкви возгласами «Наш Патриарх – Кирилл!».

У них не получалось. Казаки корректно «съезжали» с выполнения этих требований. В 2013-м году на Владимирской горке церковным функционерам пришлось даже применить контртехнологию. Видя, что казаков много, их поддерживают люди, и понимая, что прогнать лояльных Церкви верующих не получится, они использовали сестричество милосердия. Выставили сестер в их характерных одеждах, чтобы они перебивали лозунг «Наш Патриарх Кирилл» своим подчеркнуто нейтральным безадресным скандированием «Многая и благая лета!». Казалось бы, смешно. Но очень показательно.

Так вот. Вместе с предателями Драбинко и Коваленко большинство этих функционеров в раскольничью «ПЦУ» не ушло. Они остались делать церковную карьеру в Киевской митрополии. Они до сих пор там, несмотря на то, что Предстоятелем стал реальный Святой – Митрополит Онуфрий. Онуфрий просто отдалил наиболее одиозных с ключевых постов.

Дело не в том, что это какие-то идейные бандеровцы. Дело в том, что они приспособленцы. Это те священники, которые идут в Церковь «не ради Иисуса, а ради хлеба куса». Их очень легко определить. Человек, погружаясь в религиозную традицию, живо интересуется всем, что с ней связано. Не только практикой богослужений, а и церковной историей. Мнениями Святых по разным вопросам. В том числе, по политическим. Историей взаимоотношений Церкви и Русского государства. Отсюда – внимание интерес мирян и части священства к истории Царской семьи (а вовсе не из-за мифического «царебожничества»).

Другая же часть священства идет в Церковь из-за удобства. Да, они даже могут быть верующими, по семейной традиции, например. Но, став священниками, они интересуются только карьерой, исполнением треб да «церковной экономикой». Рассуждения о судьбах Родины от них не услышишь. Зато такой батюшка всегда подробно расскажет о взаимоотношениях с местным главой администрации и спонсорами. Очень «украинская», так сказать, психология.

Вот как раз таким функционерам вопрос единства Руси, Русской Церкви просто не интересен. Они в Церкви, потому что она каноничная, и здесь есть верующие. Кем же считать себя – украинцами, русскими, хоббитами, эльфами – им не важно. Придет Путин, как говорится – будут «россиянами». Они следуют украинскому нарративу просто потому, что им не интересно углубляться в эти вещи. Сказали, «шо воны украинци – так и будэ».

И вот эти люди и формируют общую идеологическую позицию церковной бюрократии. Они отпевают боевиков ВСУ, погибших во время карательной операции в Донбассе. Благословляют своих прихожан идти в армию, если призвали и привозят на фронт продукты и бронежилеты. Потом ещё хвалятся этим! Они елейно комментируют Крестные ходы. Заявляют, что все участники Крестного хода – украинцы, а «русских и москалей среди них нэма». Они пытаются выделить из Русских святых неких «святых украинских». До сих пор не получается, кстати. Народ церковный чтит Святого Николая Мирликийского, Пантелеймона Целителя, Батюшку Серафима да Матушку Матрону Московскую. И Царскую семью.

Таким образом, весьма значительная часть церковной бюрократии на Украине работает на воспроизводство украинской антирусской идентичности. Получается плохо, потому что Православная Церковь все-таки Русская. Все Святые её – Русские (даже уроженцы Малороссии). Все до одного жития Русских Святых, их высказывания утверждают именно единство Руси. Но «умеренные» украинские священники и дальше плывут по течению, заданному украинской политической идеологией.

Именно по этой причине сотни тысяч православных людей собираются в Киеве в поддержку Церкви. Но выступить против братоубийственной войны, организовав, скажем, совершенно мирный бессрочный молебен в центре Киева численностью в 350 000 человек им никто (а прежде всего собственное церковное начальство) не даст.