Лавру готовят под прямое управление Варфломея

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Захват Киево-Печерской лавры – это удар в самое сердце исторического православия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

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Он считает, что украинской власти отъем Киево-Печерской лавры стал серьезной ошибкой.

«Это же не просто попытка разыграть религиозную карту, но непонимание и презрение к миллионам верующих своей страны. Этот курс на уничтожение Украинской православной церкви в конечном итоге окажется катастрофичным для власти. Нельзя уничтожать веру своего народа. А для всех, и для Русской православной церкви, и вообще для православных верующих всего мира – это удар в самое сердце православия на исторической Руси, попрание всех возможных прав человека», – сказала Легойда в интервью, опубликованном на сайте «Комсомольской правды».

Он не смог ответить на вопрос, что теперь делать прихожанам Лавры.

«Мы не знаем, что будет. Могу только сказать, что, к сожалению, эта не уходящая тревога, она заставляет нас не ждать ничего хорошего. До конца прошлого года была какая-то надежда, что господин Зеленский не тронет церковь, потому что, по крайней мере, в начале своей президентской деятельности он пытался дистанцироваться от всего, что делал Порошенко. Но с ноября прошлого года ситуация резко изменилась, и давление на уровне центральной власти возросло в разы. К сожалению, этот вектор очень четкий – он предполагает усиление гонений, давления, испытаний». – прогнозирует представитель РПЦ.

В свою очередь руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин объяснил «Коммерсанту», каким образом раскольники расширяют свое влияние на Украине.

«ПЦУ до сих пор прирастает только с помощью насильственных захватов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, такой исход наиболее вероятен и в случае с Киево-Печерской лаврой, которую, считает он, могут передать под управление Константинопольскому патриархату.

«Прямое управление патриархом Варфоломеем символически передает лавру под международный контроль, и, естественно, ни у кого из политиков на международной арене не поднимется рука осудить Варфоломея или Владимира Зеленского за этот шаг», — считает Лункин.

А Легойда не согласился с утверждениями, что РПЦ ничего не предпринимала по поводу украинских событий.

«Ну, начнем с того, что ощущение – категория не научная. У меня тоже может быть ощущение, что белая стена – она красноватая. Но если она белая, это проблема смотрящего, а не стены. Помимо своего основного дела – молитвы – русская церковь многократно выступала. Много лет говорила о происходящем на Украине, о нарушении прав верующих. Не проходило ни одного важного собрания, где это могло быть озвучено, чтобы русская церковь не говорила об этом. Патриарх Кирилл направил целый ряд писем», – заявил Легойда.

А вот покинувший Украину киевский политолог Кирилл Молчанов уверен, что происходящее вокруг Лавры больше, чем просто захват храмов.

«Это духовное рейдерство. Потому что люди, которые туда пришли, отъявленные сатанисты или мракобесы. Их цель — полная ликвидация православия, оно им чуждо», – сказал Молчанов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, все началось еще при президенте Викторе Ющенко, «который ввиду своего архаичного мышления воспринимал Православную церковь, как оппонента».

«Для Порошенко борьба с УПЦ была инструментом для достижения политических целей — переизбрания на второй срок. А для Зеленского — это конкурент. Потому что он, как актер стремится, чтобы паства лила елей на его тщеславие», – резюмировал политолог.