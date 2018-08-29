Латвийские солдаты равняются на нацистов, принимая присягу под гимн Waffen SS

29.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Латвийские солдаты принимают присягу под гимн легиона Waffen SS. Об этом сообщает «Ридус» https://www.ridus.ru/news/282741, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видео принятия присяги у новобранцев под нацистский военный гимн с участием министра обороны Латвии опубликовано в соцсети.

По словам латвийского антифашиста Яниса Кузинса, подобные выходки в стране не впервой.

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«На празднике танцев в присутствии всех послов, включая посла России Евгения Лукьянова, исполнялась песня в честь легионеров Waffen SS. Причем эта песня была написана не в годы войны, а уже во время независимости Латвии», – отмечает Кузинс и подчеркивает, что пропаганда реабилитации нацистских преступников проводится в Латвии даже в детском саду.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко процитировал строки из марша «Новой украинской армии» – гимна сотрудничавших с гитлеровцами ОУН-УПА, утвержденного в 1932 году. Также представители Вооруженных сил Украины приняли участие в траурной церемонии перезахоронения боевиков СС, которая состоялась недавно во Львовской области.