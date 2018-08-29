29.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, История, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Пропаганда, Россия, Украина
Просмотров:

Латвийские солдаты равняются на нацистов, принимая присягу под гимн Waffen SS



Латвийские солдаты принимают присягу под гимн легиона Waffen SS. Об этом сообщает «Ридус» https://www.ridus.ru/news/282741, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Видео принятия присяги у новобранцев под нацистский военный гимн с участием министра обороны Латвии опубликовано в соцсети.

По словам латвийского антифашиста Яниса Кузинса, подобные выходки в стране не впервой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«На празднике танцев в присутствии всех послов, включая посла России Евгения Лукьянова, исполнялась песня в честь легионеров Waffen SS. Причем эта песня была написана не в годы войны, а уже во время независимости Латвии», – отмечает Кузинс и подчеркивает, что пропаганда реабилитации нацистских преступников проводится в Латвии даже в детском саду.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко процитировал строки из марша «Новой украинской армии» – гимна сотрудничавших с гитлеровцами ОУН-УПА, утвержденного в 1932 году. Также представители Вооруженных сил Украины приняли участие в траурной церемонии перезахоронения боевиков СС, которая состоялась недавно во Львовской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть