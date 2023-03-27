Лавров продолжает делать ставку на то, что уже критикуют в Госдуме

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Восстановление отношений России с Западом возможно после «протрезвления» тамошних руководителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он сказал сегодня на заседании Попечительского совета Фонда им. Горчакова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас остаётся немало друзей во всех государствах мира, в том числе и на Западе. Мы знаем, что они симпатизируют нашей многонациональной стране, любят российскую культуру, разделяют продвигаемые нами традиционные нравственные и семейные ценности, и яркое тому подтверждение создание международного движения русофилов, которое состоялось пару недель назад, провело учредительный съезд, в котором участвуют представители нескольких десятков стран и Востока, и Запада. Что касается нынешних руководителей США и их союзников, то мы видим – они погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ. Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними. Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», – сказал Лавров.

Напомним, что накануне депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров раскритиковал упомянутое Лавровым объединение русофилов, сравнив его с имитацией деятельности на украинском направлении во времена Владислава Суркова.

Депутат заявил, что единственный результативный путь – подготовка свержения марионеточных проамериканских режимов в странах ЕС.

«Это старая повестка – сурковская, я бы её назвал…Нам же надо свергать американские правительства в других государствах! Шольца этого свергать надо? (Помните, Путин говорил, что Америка оккупировала Германию?) Надо! …Сюда должны приехать немцы к Путину, который защитник международного права, и брать от него уроки политические, идеологические, как бороться за своё отечество в границах международного права…И это единственный путь, который нас приведёт к результату», – сказал Фёдоров.