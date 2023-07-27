Лавров вручит награды РФ честным иностранным журналистам

Глава МИД РФ Сергей Лавров наградит иностранных журналистов и блогеров, работающих в зоне СВО.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня много знакомых, это очень честный порядочные журналисты, блогеры, и недавно была у нас встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Я ему предложил, он – поддержал, и мы сейчас хотим организовать встречу и наградить иностранных журналистов, работающих в новых регионах. Фактически, почти все из них вынуждены были уехать в один конец, то есть их там не ждут, им даже возвращаться нельзя. Потому что, насколько я помню, Алина Липп, Кристель Нэан, само собой, ещё несколько моих коллег из Германии, на них заведены уголовные дела. В чём их вина? В том, что приехал, увидел всё своими глазами и стал рассказывать, что видит? В чем преступление? Но это мы говорим про так называемый цивилизованный Запад, такая там цивилизация», – отметил Малькевич.

Что касается Украины, там никаких полутонов в освещении событий вообще нет и быть не может.

«Если ты шаг влево, полшажка влево или хотя бы начал читать альтернативные источники, telegram-каналы, можешь присесть очень надолго и больно. Они, вот таким образом, зачищают свое пространство. А когда мы говорим, что, давайте, мы у себя начнем наводить порядок, ответ: мы не они, мы другие. Почему мы должны быть такими какими-то мальчиками для битья? Это абсолютно понятная установка иноагентов, с которыми я много лет боролся. И сколько мы приняли законов, разных решений, это безусловно заслуга Общественной палаты. Они нам рассказывали много лет, что должны быть разные НКО на иностранные деньги, которые будут нам затирать про демократию, а на самом деле разлагали наше общество. При этом у себя они ничего подобного не позволяли, ничего», – указал эксперт.

Малькевич рассказал, что в 2018 году пытался запустить в США медиаресурс.

«Нас раздавили за два месяца! Просто полностью зачистили, забанили все, запретили, в аренде отказали. Но, самое важное, я тогда понял, как это работает – по щелчку, рубильник раз, и там 20 аккаунтов в социальных сетях просто исчезает», – подчеркнул он и добавил, что даже наглядный пример многих не убедил, которые посчитали, что Малькевич сгущает краски и преувеличивает.