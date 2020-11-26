ЛДНР под угрозой атаки. Москве пора признавать республики – Багдасаров

26.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку Киев не собирается выполнять Минские соглашения и наращивает военную группировку в Донбассе, Россия должна либо признать ЛДНР и заключить с ними военный договор, либо включить республики в состав Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они наращивают мощь. Каждый день на ту сторону линии соприкосновения поступает бронетехника. Когда такое происходит и говорят «Да ничего, всё будет нормально» – это очень опасно.

Возникает вопрос, что делать в этих условиях. Первое – настало время действительно решать вопрос с Донбассом. Хватит. Почему мы делаем вид, что завтра что-то прекратится, какое-то новое русло, Нормандский формат, Минские соглашения. Мы видим, что украинские представители сейчас прямо заявляют, что они просто издеваются над самим этим процессом.

Выхода здесь только два. Первое – признание независимости Донбасса, этих двух республик, и заключение с ними договора о военной помощи. И чётко сказать: «Агрессия против них – это агрессия против нас». Или же включение Донбасса в состав РФ, это ещё более радикально. Или, как вариант, размещение там военной базы», – сказал Багдасаров.

подчеркнул, что если этого не сделать, то возникнет очень серьёзная проблема, ведь защитники Донбасса не готовы в одиночку противостоять всей украинской армии, которая, прорвав линию разграничения, очень быстро может оказаться в центре Донецка.

«Или мы встанем рано или поздно перед очень серьёзной проблемой. Вы посмотрите систему укреплений вооруженных формирований Донецкого и Луганского корпусов. Это не соответствует подготовке той стороны. Это обычные окопы времён Великой Отечественной войны, которые не предназначены для ударов высокоточными комплексами. Надо переходить к опыту сирийской кампании… События в соседнем регионе показали, что это не защита от современного вооружения, это ничего и звать это никак.

Почему же не создадут современные фортификационные сооружения? На той стороне, в районе Мариуполя, украинская сторона создала мощные фортификационные сооружения, которые, если перейти в контрнаступление, будет очень тяжело брать. На этой стороне их нет.

Другой вопрос – а есть ли современное вооружение у этих двух корпусов для отпора всему этому? Есть ли там «панцири», системы ПВО, системы РЭБ? У меня впечатление, что нет.

И если завтра начнётся конфликт – сколько от переднего края до центра Донецка километров? Три? Да это вообще ничего, даже буферной зоны нет – это первую линию прорвали и пошли вперёд…

На территории Украины находятся не только генеральные советники на высоком уровне, но и западные специалисты постоянно готовят разведывательно-диверсионные группы к ведению боевых действий в городе. В каком городе, как он называется? Два города – Луганск и Донецк. Почему мы закрываем глаза и делаем вид, что этого нет? Недооценка может очень дорого стоить», – добавил эксперт.

Более того, он подчеркнул, что под угрозой не только Донбасс – Киев в открытую тренирует террористов для диверсионной деятельности в Крыму, поэтому РФ должна в рамках своей безопасности предъявить претензии на все исторически российские области Украины.

«Вы посмотрите – учения уже проходят в Херсоне, на границе с Крымом. У нас Крым защищён, вне всяких сомнений. Но спокойно смотреть, как они там, прям на границе, в Херсонской области, держат террористические группировки, имеющие опыт боевых действий на Ближнем Востоке, как их там расселяют.

А для чего они там находятся? Есть другой способ ведения войны, если у тебя противник превосходит в военно-техническом плане – разведывательно-диверсионный, террористический, который может дестабилизировать ситуацию где угодно, как угодно и в любой момент. И на это мы тоже будем смотреть?

Возникает вопрос «что делать?», кроме как по Донбассу? А почему Украина может существовать в таких границах? Когда СССР рухнул, если рухнула огромная империя, то любое государство имеет право заявить о своей безопасности, особенно если угроза исходит из соседнего государства.

По отношению к нам исходит угроза со стороны Украины? Да. Тогда мы должны заявить претензии, есть Юго-Восток Украины, который исторически принадлежит России. Почему мы об этом не заявим?» – резюмировал Багдасаров.