ЛДНР стоят насмерть – Украины в Донбассе не будет

22.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украине совершенно нечего предложить ЛДНР, а тот политический курс, который выбран Киевом, диаметрально противоположен выбранному Донбассом ещё шесть лет назад.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Экс-президент Украины Леонид Кравчук в своем недавнем интервью признал, что восстановление власти Киева на территории республик Донбасса в текущих условиях невозможно. Однако, по его мнению, это не сможет произойти не из-за агрессии со стороны украинских военных, а из-за того, что здесь людей необоснованно запугивают возможными репрессиями, а детей якобы учат ненависти к Украине.

Именно киевские власти приложили все необходимые усилия для того, чтобы у жителей Донбасса не возникало ни малейшего желания воссоединиться с Украиной. И разве можно рассчитывать на другое, учитывая, что шесть лет назад началась карательная операция против народа Донбасса, который просто выразил свое несогласие с госпереворотом в Киеве? Причем обстрелы территории республик продолжаются и по сей день, из-за чего страдает гражданская инфраструктура, гибнут мирные жители, военнослужащие – чьи-то мужья и отцы», – заявил Муратов.

«Политические преследования на территории, подконтрольной Киеву, насильственная украинизация, борьба со всем русским, переписывание истории, вмешательство государства в вопросы религии, националистический террор и правовой беспредел – это ли должно привлекать жителей Донбасса в Украине?» – риторически спросил общественник.

Он подчеркнул, что колонизаторская политика Запада, которая всё сильнее затягивает долговую удавку и вынуждает Киев в ущерб собственному суверенитету позорно выполнять условия, противоречащие интересам Украины, – это не то будущее, которого хотел бы Донбасс для себя и своих детей.

«Наш выбор – Россия! Это осознанное решение, во имя которого защитники ДНР и ЛНР насмерть стоят на своих рубежах. Чего не понимают или не хотят понимать Кравчуки, Кучмы, Порошенко и Зеленские, так это то, что Украине совершенно нечего предложить Донбассу, а тот политический курс, который ею выбран, диаметрально противоположен выбранному нами еще шесть лет назад», – добавил Муратов.