«ЛДНР войдут в Союзное государство» – Ермолаев пророчит серьезные изменения в Евразии

25.10.2021 10:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

После полноценного запуска Союзного государства, кроме Белоруссии и России в его состав могут быть приняты также республики Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это может изменить ситуацию на Украине.

«В этом же году, наверное, произойдут большие изменения в Евразии. Я сейчас говорю и о форсаже, связанном с формированием Союзного государства, о чем много говорили в этом году. Россия-Белоруссия плюс. Потому что как только будет запущено действие этого договора, когда он получит конституционную поддержку, когда начнут формироваться органы, когда будут понятны правила, по которым этот договор функционирует, откроются возможности приглашать к этому договору и других», – сказал эксперт.

«Я не скрываю своих опасений, что это Союзное государство может стать формулой привлечения, например, части непризнанных государств – их на постсоветском пространстве много и среди них и сепаратистские республики на Донбассе. Во всяком случае это, может быть, изменит ситуацию в частности в Украине», – заявил Ермолаев.