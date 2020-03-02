Крымского Грача призвали на украинскую сторону

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Газета «Искра правды», которую выпускает крымское отделение партии «Коммунисты России», опубликовала обращение читателей к экс-спикеру местного парламента Леониду Грачу с призывом помочь вернуть на полуостров как можно больше всего украинского – от гимназии до театров и СМИ.

«Крымские власти закрыли все украинские школы, украинские детские садики, украинский театр, украинскую гимназию, украинскую газету, – это в то время, когда на полуострове проживают более 500 тысяч украинцев. Такого не было даже во время войны. Всё это свидетельствует о том, что в Крыму начался этноцид украинцев, нарушаются их права на обращение, культуру, вероисповедание…

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Неужели наши дети не могут учиться, разговаривать, читать и писать на родном языке? Почему власть делает всё для того, чтобы уничтожить всё украинское в Крыму? Как же дети будут говорить, писать, читать на родном украинском языке, если нет школы, нет учебников, учителей и т.д», – говорится в статье.

Этой публикацией уже воспользовались на Украине, предъявляя ее как свидетельства «ужасов оккупации» и ущемления прав украинцев на полуострове.

Так, бывший фейковый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин посчитал, что фактом публикации Грач, курирующий партийную ячейку, пытается добиться расположения на Украине, ожидая ее возможного «возвращения» в Крым.

«Очевидно кто-то начал готовиться к определенным изменениям и событиям. Которые могут произойти (а могут и нет) очень внезапно», – комментирует Бабин.

Напомним, что именно во времена спикерства Леонида Грача Киев навязал Крыму новый вариант Конституции, который не мог противоречить украинским законам. Перед этим власти Украины провели силовую операцию по свержению крымского президента Юрия Мешкова и разгрому самостоятельности республики.

Ранее Грач заявлял, что обижен на Москву, поскольку в 2014 году именно он изначально должен был стать во главе Крыма, однако в последний момент Россия поддержала другую кандидатуру – Сергея Аксенова.