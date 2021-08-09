«Лети в Донецк». Лукашенко подсказал Зеленскому, как обмануть Россию

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на месте президента Украины пошел бы на прямые переговоры с ЛДНР, как того требуют Минские соглашения по Донбассу.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Минске сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ради территорий я б с идиотами разговаривал. И согласился бы на местные выборы. Сегодня избрали, завтра переизбрали. Я бы на это пошел, но я бы закрыл границу. Как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково: ты вернул территорию, ты спас людей», – сказал Лукашенко.

Он также считает, что Владимир Зеленский должен был сразу после избрания президентом Украины полететь в Донецк.

«Лети в Донецк, веди себя надменно, как король, или подковерно, как это обычно политики делают. Ползти надо туда, искать людей. Если бы Володя Зеленский туда прилетел, и в Украине бы аплодировали, и на Донбассе. Этим самым он бы поставил меня и президента России в такое положение, что нельзя было бы отказаться от встречи. Но вам не дают это сделать, мне кажется, и не дадут», – сказал Лукашенко.

Он также считает, что Украина должна вынести вопрос Крыма за скобки на переговорах по Донбассу, «хотя справедливо считает это своей территорией».

Лукашенко считает, что если бы Зеленский действительно бы хотел встречи с Путиным, он бы не стал в Верховную раду закон о коренных народах, так возмутивший Москву.

«Если это такой важный закон, примите его после встречи», – поделился еще одной хитростью белорусский президент.

Все мирные инициативы Зеленского он считает «трепотней».

«Это со стороны Владимира это трепотня. Он просто неопытный человек. Для того, чтобы сесть за стол переговоров, а Путин точно от этого не отказывается, нужен период подготовки. Небольшой, это не как ждать приема в Белом доме полгода. Но не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров», – сказал Лукашенко.

Со своей стороны он не будет инициировать разговор с Зеленским, который «не бандеровец, хотя и говорит, как бандеровец».

«Если позвоню, меня Путин не поймет, а его Байден», – сказал Лукашенко.

Он сказал, что не поддержит Украину, если она пойдет на «хорватскмй сценарий», то есть силовой захват Донбасса.

«Если вы сделает это при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы с Россией (ну а с кем?) опять в Донбассе столкнетесь, я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни. Это давно занятая мною позиция. Но я уверен, что и первый, и второй вариант нереален. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Какая бы ни была у вас армия, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины. Выбросьте это из головы», – сказал Лукашенко.

Год назад белорусский президент заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, что на месте руководства Украины в 2014 году не задумываясь отдал бы приказ открыть огонь по «зеленым человечкам».