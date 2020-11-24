Левочкин не смог ответить на вопрос о «войне с Россией»

24.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киеву не следует тратить время на выяснение вопроса, как началась война в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-глава администрации президента Украины, один из лидеров ОПЗЖ, депутат ВР Сергей Левочкин, входящий в олигархическую группу, связанную с миллиардером Дмитрием Фирташем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По словам взявшего интервью журналиста, в Донбассе «не Украина начала войну, это было вторжение».

«Я бы сейчас не тратил время на выяснение того, как началась война. Необходимо ее закончить, и это понимают все. Подав­ляющее большинство украинцев требует прекратить войну», – осторожно ответил Левочкин.

«С кем мы воюем?», – не сдавался представитель издания.

«С кем мы только не воюем. Прежде всего — с самими собой», – снова уклонился от прямого ответа политик.

Ему тут же задали вопрос в лоб: воюет ли Украина с Россией.

«Давайте не уходить в политические лозунги и дебаты. Вместо ненужных споров следует найти путь для эффективного мирного процесса. Это главная задача», – избежал конкретики депутат.

Примечательно, что взявший интервью журналист Максим Бутченко – выходец из Донбасса – фактически признал, что Украина и ЛДНР не могут сосуществовать в одном государстве.

«Мои родственники живут в ОРДЛО — они не хотят в Украину. Если в нынешнем виде интегрировать Донбасс, этого не воспримут многие и внутри Украины, что может привести к протестам», – сказал Бутченко.

В ответ Левочкин призвал журналиста терпимо и толерантно относиться к тому, что его родственники мыслят по-другому.

Напомним, что после начала в Киеве майдана в 2013 году и столкновений с милицией Левочкин подал в отставку с должности главы администрации президента Януковича, выразив свое несогласие с действиями правоохранителей.

При этом партия ОПЗЖ, несмотря на определенную пророссийскую риторику, регулярно попадает в скандалы, связанные с поддержкой русофобов.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», по спискам ОПЗЖ прошел в депутаты один из организаторов майдана.