Левочкин воспользовался нейтрализацией Медведчука

24.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Запрет президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов, которые связываются с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, выгоден Серегю Левочкину, экс-главе администрации Виктора Януковича.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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По мнению издания, последние действия президента Зеленского дают возможность бывшим представителям Партии регионов «избавиться от конкурентов и вернуться в активную политику».

«И речь здесь, конечно, о Сергее Левочкине, который не только наиболее воспользовался воинственной нейтрализацией президентом Виктора Медведчука, но и сумел пристроить советником главы государства своего человека – экс-заместителя главы АП времен Петра Порошенко Виталия Ковальчука. Это не только подтверждает слухи, что экс-глава АП Януковича является сегодня достаточно влиятельным человеком на Банковой. Но и непосредственно указывает, что доля акций олигархов в контрольном пакете власти растет, ведь Левочкина недаром называют одним из ключевых модераторов согласия президента с богатыми людьми страны», – пишет журнал.

Отметим, что Левочкин, который входит в парламентскую фракцию ОПЗЖ, является одним из собственников телеканала «Интер», против которого санкции действующая власть так и не ввела.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», политтехнолог рассказал, как Левочкин цинично воспользуется проблемами Медведчука.