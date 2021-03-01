Либерал-навальнисты растоптали в сети мать дизайнера Лебедева

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Либералы-навальнисты устроили травлю писательнице Татьяне Толстой, матери известного дизайнера Артемия Лебедева.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на прошлой неделе Лебедев опубликовал фото якобы немецкого паспорта жены блогера-уголовника Юлии Навальной.

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Через несколько часов он выяснил, что фотография фейковая и извинился перед Навальной.

«Погнался за жареным и опубликовал непроверенный факт. Дорогая Юлия Навальная! Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня – не мои полемические приемы», – написал Лебедев в своем телеграм-канале.

Навальная, которая всячески сторонится публичности и избегает контактов с прессой, на этот раз решила жестко ответить в своем «инстаграме».

«Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру. Вам очень хочется быть классным троллем, но на деле вы великовозрастный маменькин сынок, который считает, что все в восторге от его зелёных волос. На самом деле вы опубликовали фейк, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было», – написала Навальная.

Упоминание мамы в этом посте адепты Навального приняли как руководство к действию и пришли в «фейсбук» Татьяны Толстой и под приглашением на литературные чтения стали призывать ее «разобраться» с сыном.

Писательница отреагировала своеобразно – опубликовав несколько постов со стихами Вяземского. Под ними тоже бесновались навальнисты. К требованиям «покаяться» за сына присоединилась политолог Екатерина Шульман и другие статусные либералы.

«Я вообще не понимаю, что происходит. Люди со светлыми лицами упрекают мать в том, что она послала их …, когда они пришли к ней жаловаться на ребенка, который совершил ошибку и немедленно за нее извинился. Э, алё, вы правда хотите прекрасную Россию будущего? Павлики Морозовы вот эти вот, а?», – прокомментировал скандал журналист Максим Кононенко.

«С одной стороны, все, что я читаю у Толстой – ужасно. С другой – хорошо, что консервы взрываются. Да, последствия этого бомбажа не самые приятные. Но только таким образом можно, наконец, выявить отраву и освободить от неё содержимое кладовой. Разумеется, я говорю в фигуральном смысле. Что не отменяет необходимости наконец-то осознать, насколько все ещё активна наша «интеллигенция» и другие обладатели светлых лиц, которые даже на закате жизни продолжают не только сами жить в своём искажённом мире, но и пытаться затянуть в него молодых», – написала журналистка Юлия Витязева.